Селин Дион рассказала, что смерть мужа заставила ее бороться с неизлечимой болезнью

Певица делает это ради детей GLOBALLOOKPRESS.COM/GRAHAM HUGHES Селин Дион рассказала, что смерть мужа подтолкнула ее к еще большему желанию бороться с синдромом ригидного человека, объяснив, что она решила «научиться жить с этим», чтобы ее дети не потеряли еще одного родителя.