Первую помощь при ожогах борщевиком Сосновского назвали врачи в Новосибирске

Различные растения во время прогулок на природе могут вызвать фотоконтактный дерматит. По словам главного специалиста по дерматовенерологии и косметологи Новосибирской области Виктории Онипченко, так называемый луговой дерматит могут вызвать клевер, петрушка, пастернак, некоторые злаковые растения, но самую опасную реакцию вызывает борщевик Сосновского.