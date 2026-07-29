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Вечерний Новосибирск

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Первую помощь при ожогах борщевиком Сосновского назвали врачи в Новосибирске

Первую помощь при ожогах борщевиком Сосновского назвали врачи в Новосибирске

Различные растения во время прогулок на природе могут вызвать фотоконтактный дерматит. По словам главного специалиста по дерматовенерологии и косметологи Новосибирской области Виктории Онипченко, так называемый луговой дерматит могут вызвать клевер, петрушка, пастернак, некоторые злаковые растения, но самую опасную реакцию вызывает борщевик Сосновского.

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