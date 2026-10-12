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Регионы России

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Гражданина Литвы оштрафовали за демонстрацию нацистского приветствия в Освенциме

Гражданина Литвы оштрафовали за демонстрацию нацистского приветствия в Освенциме

Польские власти оштрафовали 26-летнего гражданина Литвы за показ нацистского приветствия во время посещения территории бывшего концлагеря Освенцим.

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