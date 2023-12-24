Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 24 декабря

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.