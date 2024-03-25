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Врач Исакова: боли в суставах и стоматит могут быть признаком проблем кишечника

Врач Исакова: боли в суставах и стоматит могут быть признаком проблем кишечника

Язвенный колит и болезнь Крона — заболевания кишечника, которые относятся к группе воспалительных. Их основные симптомы - боль в животе и диарея, но иногда заболевания могут протекать нетипично, об этом "Газете.

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