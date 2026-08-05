Ануарбек Алимжанов: кем был человек, который ликвидировал СССР?

Принято считать, что Советский Союз похоронили Горбачев с Ельциным. Но юридически последнюю точку в истории сверхдержавы поставил другой человек — казахский писатель Ануарбек Алимжанов, председатель Совета Республик, чье имя сегодня известно лишь историкам.
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