Ануарбек Алимжанов: кем был человек, который ликвидировал СССР?

Принято считать, что Советский Союз похоронили Горбачев с Ельциным. Но юридически последнюю точку в истории сверхдержавы поставил другой человек — казахский писатель Ануарбек Алимжанов, председатель Совета Республик, чье имя сегодня известно лишь историкам.