Как высчитать углеводную пользу любого продукта

Простые расчёты помогут понять, что лучше для сердца и фигуры.Какие источники углеводов считаются полезными Многочисленные исследования подтверждают, что потребление овощей и фруктов снижает риск опасных заболеваний, а сахар и сладкие напитки, наоборот, увеличивают шансы скончаться от инфаркта или инсульта и грозят набором лишних килограммов.