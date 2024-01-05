Как высчитать углеводную пользу любого продукта

Простые расчёты помогут понять, что лучше для сердца и фигуры.Какие источники углеводов считаются полезными Многочисленные исследования подтверждают, что потребление овощей и фруктов снижает риск опасных заболеваний, а сахар и сладкие напитки, наоборот, увеличивают шансы скончаться от инфаркта или инсульта и грозят набором лишних килограммов.
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