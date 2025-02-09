Приходила по ночам: как турагентство организовало подпольный завоз мигрантов в Челябинск

Об этом рассказал директор компании, подозреваемой в преступлении.Генеральный директор туристической компании "Вита Тревел" Алексей Ципордей, сотрудники которой подозреваются в организации незаконной миграции, опроверг информацию о своём участии в преступных схемах.
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