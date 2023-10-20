Власти Москвы увеличат расходы на безопасность

Власти Москвы в городском бюджете на 2024–2026 годы намерены больше чем в два раза увеличить расходы по государственной программе "Безопасный город" по сравнению с суммой, которая планировалась на 2024 год прошлым бюджетом.
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