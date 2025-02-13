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Царьград

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Странный выпад Молдавии: От русского посла требуют объясниться за неизвестный дрон

Странный выпад Молдавии: От русского посла требуют объясниться за неизвестный дрон

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова для объяснений после падения двух БПЛА на юге страны.В Кишенёве вызвали русского посла Олега Озерова отвечать за падение двух беспилотников на юге страны.

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