Пострадавшим от ботулизма выплатили первые компенсации

Сервисы по доставке готовой еды «Самокат» и «Кухня на районе» в досудебном порядке выплатили семерым пострадавшим от ботулизма компенсации в размере более 4 млн рублей, рассказали «Известиям» в юридическом сервисе Destra Legal.
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