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Шокирующие предсказания «Часов смерти» захватывают интернет

Шокирующие предсказания «Часов смерти» захватывают интернет

Шокирующие предсказания «Часов смерти» захватывают интернет Юлия СоколоваВ сети появились «Часы смерти» на базе искусственного интеллекта — необычный онлайн-сервис, который предлагает пользователям заглянуть в самое таинственное будущее и узнать ориентировочную дату своего ухода из жизни.

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