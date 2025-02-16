Шокирующие предсказания «Часов смерти» захватывают интернет Юлия СоколоваВ сети появились «Часы смерти» на базе искусственного интеллекта — необычный онлайн-сервис, который предлагает пользователям заглянуть в самое таинственное будущее и узнать ориентировочную дату своего ухода из жизни.