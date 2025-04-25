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Великобритания, скорее всего, откажется от планов отправки своих военных для

Великобритания, скорее всего, откажется от планов отправки своих военных для защиты Украины, так как риски считаются "слишком высокими".

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Комментарии
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АндрейБорков
Англосаксы ушлые, подлые, гнусные, сволочные, но они не идиоты, это факт! Если Англия отправит свои войска на УкРуину, то тем самым вступит в войну с РФ, а это для Англии очень быстрый и верный путь к исчезновению, при чем полному физическому и без вариантов. Англия России в военном плане не соперник. По этому англосаксы и отмазываются от участия в самоуничтожении путем отправки своих вояк на УкРуину. Гораздо ловчее, для них, воевать с Россией руками укронацистов. А главное, у России нет формальных и юридических оснований для уничтожения Англии.
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