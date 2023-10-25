У Чубайса снова засвербело в одном месте

Георгий Корнев

ГЕНОЦИ́Д, -а, муж. Истребление отдельных групп населения, целых народов в мирное или военное время по расовым, национальным или религиозным мотивам. Г. тягчайшее преступление против человечества (толковый словарь Ожегова). Строить такую экономику, когда предполагается, что могут вымереть тридцать миллионов человек (не вписались в рыночную экономику), чем не геноцид, и не сильно отличается от холокоста Такое преступление не имеет срока давности. И почему правоохранители не заинтересовались эитм.