У Чубайса снова засвербело в одном месте - но Россия, пережив десятилетия унизительного разграбления, стала вновь, как некогда СССР, ощущать собственную геополитическую мощь, а население, хлебнув «капитализма», сделало соответствующие выводы.
У Чубайса снова засвербело в одном месте
Комментарии
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Станислав Магдалинов
А Вы сомневаетесь?Я угадаю эту Фамилию с одного раза.А мысль Ваша верная
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3 д.
Георгий Корнев
ГЕНОЦИ́Д, -а, муж. Истребление отдельных групп населения, целых народов в мирное или военное время по расовым, национальным или религиозным мотивам. Г. тягчайшее преступление против человечества (толковый словарь Ожегова). Строить такую экономику, когда предполагается, что могут вымереть тридцать миллионов человек (не вписались в рыночную экономику), чем не геноцид, и не сильно отличается от холокоста Такое преступление не имеет срока давности. И почему правоохранители не заинтересовались эитм.
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2 д.
Дмитрий Арт
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23 час.
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