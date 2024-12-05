Степашин: Путин подал сигнал, что договариваться по Украине надо с Трампом

Глава России Владимир Путин своим поздравлением американского политика Дональда Трампа с победой на выборах президента США подал сигнал, означающий, что переговоры по ситуации на Украине будут проходить именно с ним.
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