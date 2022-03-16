Тен Хаг о 0:1 с «Бенфикой»: «Аякс» доминировал, но не хватало креатива»

Эрик тен Хаг прокомментировал вылет «Аякса» из Лиги чемпионов. Главный тренер амстердамского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Бенфикой» (0:1, первая игра – 2:2).
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