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WP: Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ

WP: Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует провести «существенное сокращение кадров» в Центральном разведывательном управлении США, а также в других американских спецслужбах, пишет The Washington Post.

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