WP: Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует провести «существенное сокращение кадров» в Центральном разведывательном управлении США, а также в других американских спецслужбах, пишет The Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии