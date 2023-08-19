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Мать боевика ВСУ держит в страхе русский детский сад на Ставрополье: "Ваши дети у меня"

Мать боевика ВСУ держит в страхе русский детский сад на Ставрополье: "Ваши дети у меня"

В Ставропольском крае уроженка Украины, заведующая детским садом угрожает всем патриотам. Мало того, что она с гордостью рассказывает о воюющем в ВСУ сыне, она также каждый раз напоминает – случись с ним что-то на фронте, "ваши дети у меня".

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