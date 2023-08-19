Мать боевика ВСУ держит в страхе русский детский сад на Ставрополье: "Ваши дети у меня"

В Ставропольском крае уроженка Украины, заведующая детским садом угрожает всем патриотам. Мало того, что она с гордостью рассказывает о воюющем в ВСУ сыне, она также каждый раз напоминает – случись с ним что-то на фронте, "ваши дети у меня".