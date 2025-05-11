Храпунова: не надо шутить с мошенниками

Ведение бесед с мошенниками даже в шуточной форме, как рассказала ТАСС куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова, весьма рискованно, так как злоумышленники собирают любую полученную информацию для последующего обмана .
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