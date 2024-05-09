Окуджава: в поисках истины – от первых книг до первых сценариев

Осенью 1961 года в Москве фурор произвёл альманах Калужского издательства «Тарусские страницы». Изюминками в этом издании стали сочинения четырёх москвичей: Бориса Балтера, Юрия Казакова, Владимира Максимова и Булата Окуджавы.
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