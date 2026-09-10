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Царьград

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Отряд морских диверсантов ВСУ перебросили в степи Сумской области

Отряд морских диверсантов ВСУ перебросили в степи Сумской области

Зачем ВСУ перебросили в степи Сумской области отряд морских диверсантов.В степях Сумской области теперь присутствуют морские диверсанты ВСУ – об этом сообщает «Российская газета».

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