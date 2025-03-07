Мошенники используют праздничные схемы для обмана граждан в марте

Перед 8 марта мошенники активно используют различные уловки, чтобы обмануть людей. Они создают фальшивые предложения о знакомствах, рассылают в социальных сетях вредоносные поздравительные изображения и уведомления о распродажах.
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