The West saw in Russia has a weapon capable of changing the course of SMO from the air

The latest Russian jet drones "Geranium-5 ", writes the editorial board of the British edition of The Financial Times, significantly surpass previous models and change the nature of the air war.
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