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В России готовятся выпустить 10 тысяч электромобилей "Атом" в 2026-2027 годах

В России готовятся выпустить 10 тысяч электромобилей "Атом" в 2026-2027 годах

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко АО "Кама", являющееся производителем электромобилей "Атом", собирается выпустить до 10 тысяч таких машин в 2026-2027 годах.

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