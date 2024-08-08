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Царьград

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По Курскому направлению бьёт новая группировка: Поставлена задача - внедриться глубоко, уверен Шарковский

По Курскому направлению бьёт новая группировка: Поставлена задача - внедриться глубоко, уверен Шарковский

Боевые действия на Курском приграничье продолжаются. Местами обстановка тяжёлая, однако русская армия активно подводит резервы с тыла, а ВКС активно работает по войскам противника, не давай двигаться вперёд.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Наступление врага казалось очевидным ещё месяц назад, но вот почему ранее молчали Шарковский и Тришин, можно было бы остановить ВСУ сразу! Знали и молчали, а почему?
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16 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это преступная халатность и беспечность ГШ и МО ...
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15 час.

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