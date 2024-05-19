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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Фенербахче». Хозяевам достаточно ничьей для чемпионства

После 36 матчей «Галатасарай» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Фенербахче» на 6 очков. Хозяевам достаточно ничьей в сегодняшней игре, чтобы завоевать чемпионство.

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