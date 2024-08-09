Родственники и полиция разыскивают пропавшего жителя Сахалина Дениса Хайрулина

На территории Сахалина началась операция по поиску 41-летнего гражданина Дениса Павловича Хайрулина, который пропал без вести после того, как уехал из Южно-Сахалинска обратно в свой дом в Невельском районе.
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