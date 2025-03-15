Запускали вагонами судимых и заразных: 150 тыс. мигрантов легализовали депутат и полицейский

Игорь Максаков

Смотрите в корень? В этой миграции по всей России виноваты олигархи и руководители стратегических отраслей, которые не хотят платить заработную плату россиянам, какая должна быть, а за в два раза, а то и более меньшее денежное довольствие работают мигранты, потому, как им и эта зарплата, как манна небесная. Нужен Закон, который должен обязать всех ответственных за предоставление работы на своих предприятиях и компаниях разработать нормативную документацию отдельно на каждый вид работы или услуги, а соответствующим органам это строго проверить, а если будут не соответствия, то просто закрывать бизнес, не зависимо чей он, Беглова или Сечина, это просто к примеру. Тогда на хорошие зарплаты и ставки пойдут работать наши россияне, и надобность в мигрантах отпадёт сама собой, и воровства будет на порядки меньше, ведь здесь при существующем "порядке" вор на воре будут сидеть и шоблой воров погонять. А мы тихим сапом будем исчезать, потому, как из-за бриллиантовой брошки какого-то богатого буратины, которую он подарит своей женщине, даже не жене, народ становится беднее и рожать приходиться меньше из-за недостатка средств. Как-тот так.