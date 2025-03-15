Русский компас Скриншот видео Следкома. Расследование завершено. Подробности самого громкого дела в области организации нелегальной миграции.
Запускали вагонами судимых и заразных: 150 тыс. мигрантов легализовали депутат и полицейский
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Смотрите в корень? В этой миграции по всей России виноваты олигархи и руководители стратегических отраслей, которые не хотят платить заработную плату россиянам, какая должна быть, а за в два раза, а то и более меньшее денежное довольствие работают мигранты, потому, как им и эта зарплата, как манна небесная. Нужен Закон, который должен обязать всех ответственных за предоставление работы на своих предприятиях и компаниях разработать нормативную документацию отдельно на каждый вид работы или услуги, а соответствующим органам это строго проверить, а если будут не соответствия, то просто закрывать бизнес, не зависимо чей он, Беглова или Сечина, это просто к примеру. Тогда на хорошие зарплаты и ставки пойдут работать наши россияне, и надобность в мигрантах отпадёт сама собой, и воровства будет на порядки меньше, ведь здесь при существующем "порядке" вор на воре будут сидеть и шоблой воров погонять. А мы тихим сапом будем исчезать, потому, как из-за бриллиантовой брошки какого-то богатого буратины, которую он подарит своей женщине, даже не жене, народ становится беднее и рожать приходиться меньше из-за недостатка средств. Как-тот так.
Ответить
14 час.
Балу -
Да такой мрази во всех субъектах России не по одному десятку... Только показательные расстрелы прямо во дворе по месту работы на какое-то время притормозят расползание всей той гнили, которая уже давным-давно поразила как сами органы власти, так и её "защитников"...
Ответить
10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
В Думе в основном сидят Единороссы,а кто создал эту партию,все вы знаете,вот к нем(им) все вопросы по развалу Страны!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии