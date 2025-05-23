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Орловец создал уникальный райский сад в заброшенной деревне

Орловец создал уникальный райский сад в заброшенной деревне

ОрелТаймс обнаружил в Колпнянском районе заброшенную деревню с уникальным цветущим садом. Тысячи плодовых деревьев: яблони, груши, орехи, кизил, жимолость, вишня и черешня приносят восхитительный урожай, которым лакомятся жители из близлежащих сёл и деревень.

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