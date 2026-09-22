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Георгий Черданцев: «У «Зенита» российский костяк определяет игру – впервые со времен Петржелы. Они очень грамотно спланировали работу под новый лимит на легионеров»

Комментатор « Матч ТВ » Георгий Черданцев похвалил «Зенит» за приобретение российских футболистов – Какой переход в это летнее трансферное окно вас больше всего удивил? – Я бы отметил «Зенит», который подписал Артема Карпукаса .

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