Капитан «Вест Хэма» перенес дату свадьбы из-за сборной Англии, но Тухель не вызвал его на июньские матчи

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн перенес дату своей свадьбы из-за сборной Англии, но главный тренер национальной команды Томас Тухель не включил его в заявку на матч квалификации ЧМ-2026 против Андорры и на товарищескую игру против Сенегала.
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