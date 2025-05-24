Капитан «Вест Хэма» перенес дату свадьбы из-за сборной Англии, но Тухель не вызвал его на июньские матчи

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн перенес дату своей свадьбы из-за сборной Англии, но главный тренер национальной команды Томас Тухель не включил его в заявку на матч квалификации ЧМ-2026 против Андорры и на товарищескую игру против Сенегала.