Самый засекреченный в мире Boeing 737 сфотографировали в аэропорту Техаса

Летающая лаборатория NT-43A / © Jason Zicker NT-43A, принадлежащий командованию материально-технического обеспечения ВВС США, оснащен двумя сверхмощными радиолокационными станциями (РЛС) в носовом и хвостовом обтекателях, а над ними — и спереди, и сзади — размещены тепловизоры.
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