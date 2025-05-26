Самый засекреченный в мире Boeing 737 сфотографировали в аэропорту Техаса

Летающая лаборатория NT-43A / © Jason Zicker NT-43A, принадлежащий командованию материально-технического обеспечения ВВС США, оснащен двумя сверхмощными радиолокационными станциями (РЛС) в носовом и хвостовом обтекателях, а над ними — и спереди, и сзади — размещены тепловизоры.