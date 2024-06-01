Украина начала эвакуацию населения в Золочевском направлении под Харьковом

На Золочевском направлении под Харьковом началась массовая эвакуация населения. По словам главы Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов, в том числе из Александровки, Тимофеевки и Возрожденского.