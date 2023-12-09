БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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День Героев Отечества России

День Героев Отечества России

День Героев Отечества России – важнейшая для нашей страны памятная дата. Она посвящена тем, кто отважно и самоотверженно защищал и защищает нашу с вами Родину, нередко, ценой собственной жизни.

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Комментарии
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Светлана Филатова
😍С днём ГЕРОЕВ!!!!! Росся вперёд!!!!!!👏👏👏👍👍👍💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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8 час.
Александр Почекунин
https://youtu.be/Jk0rpSRsPIo?t=6
9 декабря - День Героев Отечества
YouTube
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7 час.
виктор школин
С праздником  непобедимых героев Отечества
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6 час.

Картина дня

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