День Героев Отечества России – важнейшая для нашей страны памятная дата. Она посвящена тем, кто отважно и самоотверженно защищал и защищает нашу с вами Родину, нередко, ценой собственной жизни.
День Героев Отечества России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Филатова
😍С днём ГЕРОЕВ!!!!! Росся вперёд!!!!!!👏👏👏👍👍👍💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
8 час.
Александр Почекунин
https://youtu.be/Jk0rpSRsPIo?t=6
9 декабря - День Героев Отечества
YouTube
Ответить
7 час.
виктор школин
С праздником непобедимых героев Отечества
Ответить
6 час.
Свежие комментарии