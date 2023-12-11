Немкин рассказал, как мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах»

Минцифры может продлить льготную ипотеку для айтишников, в Госдуму внесли законопроекты, усиливающие ответственность компаний за утечку данных, а мошенники научились взламывать аккаунты простых россиян на «Госуслугах» — теперь для этого они все чаще используют тактики социальной инженерии.
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