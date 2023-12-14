В Международный день чая, 15 декабря, жители разных стран будут вспоминать историю этого напитка Юлия СкворцоваВо всех государствах мира 15 декабря 2023 года традиционно отмечается Международный день чая.
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