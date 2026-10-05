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Новости Липецка

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В Липецке за 2 млн рублей расчистят парк Металлургов от деревьев и кустарника

В Липецке за 2 млн рублей расчистят парк Металлургов от деревьев и кустарника

В Липецке ищут подрядчика для уборки территории парка Металлургов от деревьев и кустарника. Подрядчик должен не только расчистить территорию, но и вывезти растительные отходы.

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