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Царьград

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В Архангельскую область приехал полпред президента России в СЗФО Игорь Руденя

В Архангельскую область приехал полпред президента России в СЗФО Игорь Руденя

Полпред дал положительную оценку работе регионального правительстваАлександр Цыбульский отметил, что региональная экономика продолжает развиваться, несмотря на Губернатор подчеркнул, что экономика региона продолжает развиваться, несмотря на сложные макроэкономические условия.

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