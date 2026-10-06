WSJ: США хотят расширить военное присутствие в Арктике с помощью Исландии

Cpl. Joshua Kumakaw/Zuma/TASS Соединенные Штаты планируют наращивать военное присутствие в Арктике и изучают возможность расширения взаимодействия с Исландией в оборонной сфере, сообщила 6 октября газета The Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марко Рубио в Исландию.