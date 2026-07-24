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Регионы России

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«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в Кубке Гампера 2026

«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в Кубке Гампера 2026

Матч пройдет 19 августа 2026 года на стадионе «Камп Ноу» в 21:00 по московскому времени. Встреча совпадет с официальной презентацией команды «Барселоны» для болельщиков на сезон 2026/27 и станет первой домашней игрой каталонского клуба в новом сезоне.

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