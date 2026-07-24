«Барселона» сыграет с египетским «Аль-Ахли» в Кубке Гампера 2026

Матч пройдет 19 августа 2026 года на стадионе «Камп Ноу» в 21:00 по московскому времени. Встреча совпадет с официальной презентацией команды «Барселоны» для болельщиков на сезон 2026/27 и станет первой домашней игрой каталонского клуба в новом сезоне.