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Газета.ру

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Певица Пелагея рассказала, что дочь увиделась со своим отцом впервые за три года

Певица Пелагея рассказала, что дочь увиделась со своим отцом впервые за три года

Дочь певицы Пелагеи увиделась со своим отцом хоккеистом Иваном Телегиным впервые за три года. Артистка рассказала об этом в интервью для Fametime TV.

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