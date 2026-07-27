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Царьград

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Минобороны России отчиталось о сбитии 498 дронов ВСУ за сутки

Минобороны России отчиталось о сбитии 498 дронов ВСУ за сутки

ПВО России уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ за сутки. Минобороны отчиталось о ликвидации сотен воздушных целей и подвело итог по числу сбитой вражеской техники с начала Специальной военной операции.

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