Минобороны России отчиталось о сбитии 498 дронов ВСУ за сутки

ПВО России уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ за сутки. Минобороны отчиталось о ликвидации сотен воздушных целей и подвело итог по числу сбитой вражеской техники с начала Специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии