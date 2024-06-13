Берега очищают от мусора в Центральном районе Братска

В Центральном районе Братска с июня проводят очистку от мусора береговых территорий. Как сообщили в администрации по управлению Центральным районом, работа идет в рамках исполнения Федерального закона «Об охране окружающей среды».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии