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Тамбовчан 14 декабря ждут новые отключения света

Тамбовчан 14 декабря ждут новые отключения света

Сегодня, 14 декабря, тамбовчан ждут новые отключения света. Они начнутся с самого утра. Специалисты продолжают проводить ремонтные работы на объектах электроэнергетики, в связи с чем горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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