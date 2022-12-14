Тамбовчан 14 декабря ждут новые отключения света

Сегодня, 14 декабря, тамбовчан ждут новые отключения света. Они начнутся с самого утра. Специалисты продолжают проводить ремонтные работы на объектах электроэнергетики, в связи с чем горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.