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Зеленский спрятался от журналистов. Встреча с Трампом прошла тайно

Зеленский спрятался от журналистов. Встреча с Трампом прошла тайно

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в закрытом формате, поскольку хотел избежать повторения скандала, который ранее разгорелся в Овальном кабинете в присутствии прессы.

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