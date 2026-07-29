Зеленский спрятался от журналистов. Встреча с Трампом прошла тайно

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в закрытом формате, поскольку хотел избежать повторения скандала, который ранее разгорелся в Овальном кабинете в присутствии прессы.