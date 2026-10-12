После призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве американский журнал Newsweek перечислил 12 октября четырех основных претендентов на место главы киевского режима Владимира Зеленского.
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