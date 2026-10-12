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ИА Регнум

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Newsweek: сменить Зеленского могут Залужный, Буданов, Федоров или Порошенко

Newsweek: сменить Зеленского могут Залужный, Буданов, Федоров или Порошенко

После призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве американский журнал Newsweek перечислил 12 октября четырех основных претендентов на место главы киевского режима Владимира Зеленского.

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