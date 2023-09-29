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Державинский стал лидером среди вузов ЦФО по результатам независимой оценки качества образования

Державинский стал лидером среди вузов ЦФО по результатам независимой оценки качества образования

Державинский университет стал лидером среди вузов Центрального федерального округа, принимающих участие в IV ежегодной независимой оценке качества образования "Всероссийская программа входного тестирования".

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