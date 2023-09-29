Державинский стал лидером среди вузов ЦФО по результатам независимой оценки качества образования

Державинский университет стал лидером среди вузов Центрального федерального округа, принимающих участие в IV ежегодной независимой оценке качества образования "Всероссийская программа входного тестирования".
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