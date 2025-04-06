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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирк Голдсберри: «В НБА каждую минуту совершается один промах из-за дуги»

Кирк Голдсберри: «В НБА каждую минуту совершается один промах из-за дуги»

«В этом сезоне мы перешли Рубикон по мосту, выложенному из кирпичей. Впервые в истории промахов трехочковых стало больше, чем промахов двухочковых.

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