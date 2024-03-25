Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Азербайджане опровергли слухи о якобы поставках боеприпасов Украине

В Азербайджане опровергли слухи о якобы поставках боеприпасов Украине

Баку не осуществлял каких-либо поставок вооружений Киеву. Как сообщает Life.ru , соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице Министерства оборонной промышленности республики в соцсетях.

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