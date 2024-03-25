В Азербайджане опровергли слухи о якобы поставках боеприпасов Украине

Баку не осуществлял каких-либо поставок вооружений Киеву. Как сообщает Life.ru , соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице Министерства оборонной промышленности республики в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии