Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров не смог принять участие в матче с «Лос‑Анджелесом» по решению главного тренера команды Марко Штурма.
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